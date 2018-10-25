Petrol ithalatı ağustosta azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,25 azalarak 3 milyon 756 bin tona indi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Ağustos Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 11,08 azalışla 2 milyon 83 bin tona geriledi.



Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 732 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 647 bin tonla İran ve 243 bin tonla Kazakistan izledi.



Motorin ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,87 azalışla 1 milyon 291 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,25 azalışla 3 milyon 756 bin tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 4 milyon 281 bin olarak gerçekleşmişti.

- İhracatta azalış



Ağustosta motorin türleri üretimi yüzde 6,09 artışla 985 bin 570 tona, benzin türleri üretimi ise yüzde 7,72 yükselişle 496 bin 780 tona çıktı.

Havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 2,12 azalarak 494 bin 671 tona indi. Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi de yüzde 0,82 artarak 2 milyon 654 bin ton oldu.

Ağustosta havacılık yakıtları ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,57 artışla 422 bin 605 tona ulaşırken, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 50,32 azalışla 80 bin 726 tona geriledi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 121,53'lük artışla 13 bin 284 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 7,32 azalarak 183 bin 337 tona indi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat da yüzde 11,08'lik azalışla yaklaşık 770 bin 432 ton oldu.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,85 azalışla 2 milyon 687 bin tona geriledi.

Söz konusu dönemde motorin türleri satışı yüzde 1,66 azalarak 2 milyon 293 bin ton, benzin türleri satışı da yüzde 3,45 artışla 251 bin ton olarak gerçekleşti.