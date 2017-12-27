Petrol ithalatı ekimde arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artarak 3 milyon 859 bin ton oldu.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 Ekim Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin motorin ithalatı yüzde 26,3 artışla 1 milyon 225 bin tona, ham petrol ithalatı ise yüzde 6,7 artışla 2 milyon 289 bin tona yükseldi.



Ekimde havacılık yakıtları ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,2 azalarak 3 bin tona geriledi. İthalatın geriye kalan bölümünü ise denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturdu.



Böylece, motorin ve ham petrol ithalatındaki artışın da etkisiyle Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,5 artarak 3 milyon 859 bin tona yükseldi.



Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 154 bin tonla İran'dan yapıldı. Bu ülkeyi 505 bin tonla Irak, 219 bin tonla Rusya izledi.



Ekimde benzin türleri ihracatı ise yüzde 29,3 artışla 259 bin ton oldu. Motorin türleri ihracatı yüzde 4,4'lük artışla 7 bin tona, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 0,7 artışla 319 bin tona çıktı.



Böylece ekimde Türkiye petrol piyasasının toplam ihracatı, tüm kalemlerdeki yükselişin etkisiyle yüzde 4,9 artışla yaklaşık 730 bin ton oldu.



- Motorin satışlarında artış



Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artışla 2 milyon 692 bin tona yükseldi.



Söz konusu dönemde benzin türlerindeki satışlar yüzde 7,8 artışla 196 bin tona çıkarken, motorin türleri yüzde 12,7 artışla 2 milyon 311 bin tona yükseldi. Havacılık yakıtları satışları ise yüzde 15,4 artışla 120 bin tona çıktı.



Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,12 artışla 2 milyon 553 bin ton oldu. Ekim ayında motorin türleri üretimi yüzde 9 azalışla 847 bin tona indi. Benzin ürünleri üretimi yüzde 11,1 artışla 471 bin tonu, havacılık yakıtları üretimi de yüzde 1,05 artışla 393 bin tonu buldu.