Petrol Ofisi 6 bin ağır araç ustasıyla buluşacak

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi, 2019'da "Maximus Usta Buluşmaları" kapsamında ağır ticari araçlara hizmet veren toplam 6 bin ustayla buluşacak.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, şirketin, yeni formülüyle yüzde 50 daha az yağ eksiltme özelliği taşıyan Maximus motor yağlarının tanıtılacağı "Maximus Usta Buluşmaları"yla ağır ticari araçlara hizmet veren toplam 6 bin ustaya ulaşılacağı bildirildi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ustalara yönelik 6 Mart Çarşamba akşamı düzenlenen ilk toplantıyla buluşmaları başlatan şirket, ağır vasıta şoförleri ve ustalarına özel geliştirdiği yeni formüllü Maximus motor yağlarını tanıtacak.



Şirketin, geçen yıl 57 günde 42 ilde ve 48 noktada Maxima ile gerçekleştirdiği "Usta Buluşmaları"nı, bu yıl Maximus ile 58 günde düzenleyeceği 40 toplantıyla gerçekleştireceği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, şirketin Türkiye'deki madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 140 bin tonluk üretim ve 65 bin tonluk depolama kapasitesi, benzersiz bilgi birikimi, ileri teknolojisi, Ar-Ge gücü, 350'yi aşkın ürün çeşitliliği ve 16 bini aşkın satış noktasıyla alanında Türkiye'nin en önemli markası konumundadır. Petrol Ofisi 2018 yılında, madeni yağlar ve kimyasallarda 100 bin tonu aşan satış hacmine ulaşırken, aynı yılda 4 kıtada 35 ülkeye 10 bin tonu aşan ihracat gerçekleşmiştir. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre Petrol Ofisi, 2018 yılında yüzde 24,7'lik pay aldığı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğini, 2010'dan bu yana aralıksız olarak sürdürerek, 9'uncu yılına taşımıştır."



