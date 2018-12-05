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Petrol Ofisi için üretilen "çevreci bidon"a iki ödül

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi'nce kullanılmak üzere Sarten tarafından geliştirilen 20 litrelik bidon projesi, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) iki ayrı ödül aldı.Petrol Ofisi'nden...

Petrol Ofisi için üretilen
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ANKARA (AA) - Petrol Ofisi'nce kullanılmak üzere Sarten tarafından geliştirilen 20 litrelik bidon projesi, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) iki ayrı ödül aldı.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Sarten Ambalaj’ın tasarladığı ve malzeme kullanımının azaltıldığı 20 litrelik bidon projesinde mevcut ürünün fonksiyon ve performansı artırıldı.

Bidonların ağırlığı bin 100 gramdan bin 50 grama inerken, geri dönüşüm sürecinde yüzde 10’nun üzerinde iyileşme gerçekleştirildi. Böylece, bidon üretiminde proje sayesinde enerjiden yüzde 15, sadece 2017 yılında malzemeden ise 28 bin 250 kilogram tasarruf sağlandı.

Enerji ve kaynak verimliliği sağlayan çevreci bidon projesi, söz konusu özellikleriyle ÇEVKO’nun Yeşil Nokta Sanayi Ödülü ile İSO’nun İnovatif Çevre Dostu Ürün Kategorisinde de 3’üncülük ödülüne değer görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Madeni Yağlar Pazarlama Müdürü İbrahim Başa, ödül alan projenin her açıdan sunduğu verimlilik ile çok önemli kazanımlar sağladığını kaydetti.

Bu arada, endüstriyel ürünlerden boya, gıda ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plastik ambalaj üretimi gerçekleştiren Sarten, Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticisi konumunda bulunuyor.

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