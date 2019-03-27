Petrol Ofisi, otomotiv sektörünü destekliyor

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, akaryakıt, madeni yağlar ve kimyasallar ile otomotiv sektörünün birlikte gelişen sektörler olduğunu belirterek, "Petrol Ofisi başta akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar olmak üzere otomotiv sektörünü birçok açıdan destekliyor, gelişimine katkı sağlıyor." dedi.

Gürsu, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin 78 yıllık geçmişiyle bu topraklarda doğmuş ve Türkiye'nin güvendiği bir marka olduğunu ifade etti.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar'ın, Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğini, 2018'deki yüzde 24,7'lik pazar payıyla aralıksız 9'uncu yılına taşıdığını hatırlatan Gürsu, "Ayrıca Petrol Ofisi, 2018 yılında binek araçlarda pazar payını en çok artıran marka oldu. Tüm bunlar Petrol Ofisi'nin sahip olduğu büyük güç, bilgi birikimi ve ileri teknolojiyle birlikte gelen başarılar." ifadelerini kullandı.

Şirketin büyük dağıtım ağı ve altyapıya sahip olduğunu aktaran Gürsu, şunları kaydetti:

"Petrol Ofisi, bin 700'ü aşkın bayisi ve üstün nitelikli yakıtlarıyla Türkiye'nin her noktasında hizmet sunuyor. Bununla birlikte 140 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük madeni yağ üretim tesisi. Türkiye ve geniş bir coğrafyada Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi ile çok önemli bir Ar-Ge gücüne sahibiz. 350'den fazla ürün çeşitliliğiyle Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyor. 50 bin ton ham madde, yarı madde ve 15 bin ton ürün depolama kapasitesiyle tedarik garantisi sunuyor. Petrol Ofisi, elektrikli otomobilleri, şehirlerarası güzergahlardaki 11 istasyonda açtığı e-POwer'larla adeta özgürleştiriyor. Ayrıca gerçekleştirilen iş birliği kapsamında seçilmiş Petrol Ofisi istasyonları, ikinci el otomobil pazarının yenilikçi şirketi Vava Cars bayilerine de ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla Petrol Ofisi, başta akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar olmak üzere otomotiv sektörünü birçok açıdan destekliyor, gelişimine katkı sağlıyor."