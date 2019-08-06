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Petrol Ofisi'nin güneş enerjili istasyonu hizmete alındı

ANKARA (AA) - Akaryakıt şirketi Petrol Ofisi'nin ilk güneş enerjili istasyonu Bodrum'da hizmete girdi.Şirketten yapılan açıklamada, Petrol Ofisi'nin Bodrum'un Ortakent mevkiindeki Paşalılar petrol bayisinin, 42 bin 75 kilovat kurulu...

Petrol Ofisi'nin güneş enerjili istasyonu hizmete alındı
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ANKARA (AA) - Akaryakıt şirketi Petrol Ofisi'nin ilk güneş enerjili istasyonu Bodrum'da hizmete girdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Petrol Ofisi'nin Bodrum'un Ortakent mevkiindeki Paşalılar petrol bayisinin, 42 bin 75 kilovat kurulu güce kadar ulaşabilen solar sistemiyle 70 bin 266 kilovatsaat elektrik üreteceği ve ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayacağı bildirildi.

İstasyonda yüksek verimli 153 yerli üretim paneli ve 2 invertörün kullanıldığı ifade edilen açıklamada, istasyonun yeni yönetmelik kapsamında ön kabulü yapılarak şebekeye elektrik sağlayan Türkiye'deki ilk akaryakıt istasyonu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, istasyonun karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik güzel bir örnek oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Petrol Ofisi olarak biz işimizi en iyi, en kaliteli şekilde yapan, öncü, örnek, ilklere imza atan bir şirketiz. Bunu bir anlamda 78 yıllık köklü bir geleneğimizin, pazar ve sektör liderliklerimizden aldığımız sorumluğun da bir eseri, mirası olarak görüyoruz. Bu istasyonumuz ve bayimiz Paşalılar petrol sadece Petrol Ofisi çatısı altında değil, Türkiye çapında gerçekleştirdiği ilklerle örnek, alanında öncü bir proje geliştirmiştir. Güneş enerjisiyle istasyonumuzda üretilen elektrikle, yaklaşık 30 evin yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılamaya yetiyor. Elde edilen bu yenilenebilir enerjiyle yılda yaklaşık 180 ağaç kurtarılıyor ve 32 ton karbon salımını engelleniyor."

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