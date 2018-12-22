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Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), petrol piyasasındaki lisans sahiplerinin yürürlükteki lisanslarının süresini uzatmak için en erken 6 en geç 2 ay önceden başvuru yapabileceği bildirildi.EPDK tarafından "Petrol...

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), petrol piyasasındaki lisans sahiplerinin yürürlükteki lisanslarının süresini uzatmak için en erken 6 en geç 2 ay önceden başvuru yapabileceği bildirildi.

EPDK tarafından "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, lisans başvuruları gerekli bilgi ve belgelerin yazılı veya elektronik olarak ibraz edilmesi suretiyle yapılacak.

Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, Kuruma yapılan sunumu izleyen 10 iş günü içinde tamamlanacak. Lisans başvurularının mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin de 10 iş günü içinde giderilmesi istenecek.

Ayrıca petrol piyasasındaki lisans sahipleri yürürlükteki lisanslarının süresini uzatmak için en erken 6 en geç 2 ay önceden başvuru yapabilecek.

Bu süre daha önce en erken bir yıl, en geç 3 ay önce olarak belirlenmişti.

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