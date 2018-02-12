“Petrol ve doğalgazda beklentiler değişti“

İSTANBUL (AA) - Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye'nin Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, petrol ve doğalgazda geleceğe yönelik beklentilerin değiştiğini belirterek, "Jeopolitik riskler petrol fiyatlarına yansıdı. ABD'de ham petrol vadeli işlemlerindeki artış, fiyatlarda düşüş yaşansa bile sektörün büyümesini destekleyecek." ifadesini kullandı.

Bilirgen, şirketin petrol ve gaz piyasa analizine ilişkin yaptığı açıklamada, OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısının devam etmesi ve jeopolitik risk algısı nedeniyle son aylarda ham petrol fiyatlarındaki artışa dikkati çekti.

Fiyat artışları nedeniyle ABD’li kaya gazı şirketlerinin 2018 üretimlerinin önemli bir kısmını vadeli sözleşmeye çevirdiğini belirten Bilirgen, böylece söz konusu şirketlerin karlarını ve hacim artışlarını istikrarlı hale getirdiğini kaydetti.

Bu yıl Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü vadeli işlem sözleşmelerinin, mevcut gerilemeye rağmen varil başına 60 doların üzerinde işlem gördüğünü aktaran Bilirgen, üreticilerin mevcut üretimlerini birkaç ay öncesindeki fiyat aralığına göre çok daha yüksek rakamlardan daha fazla karla sattıklarını vurguladı.

Bilirgen, sektörde işlemlerin bu şekilde artmasının olası sonuçlarına değinerek, "Jeopolitik riskler petrol fiyatlarına yansıdı. ABD'de ham petrol vadeli işlemlerindeki artış, fiyatlarda düşüş yaşansa bile sektörün büyümesini destekleyecek." öngörüsünde bulundu.

Doğalgaz piyasasında ise Rusya'nın ihracat rekoru kırdığını belirten Bilirgen, “2017 yılında Rus şirketi Gazprom bir önceki yılın satışlarını arttırarak Avrupa’ya ihraç ettiği 193,9 milyar metreküp doğalgazla bir rekora imza attı. Bu durum şirketin Avrupa’ya enerji tedarikinde artan rolünü ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, geçen yıl ABD’nin net doğalgaz ihracatçısı konumuna geldiğini belirterek, “Tüm hakim unsurlar dikkate alındığında, yenilenen talep güveni ve sektörün 2018 yılında yeni yatırımlara yönelmesini sağlayabilir. ABD’nin kaya gazı üretimi gibi hızlı ve kısa döngülü arzıyla birlikte, piyasadaki fiyatlara etki eden riskler eskisine göre çok daha kısa bir zamanda ekstra arz hacmine dönüşebilir.” değerlendirmesinde bulundu.