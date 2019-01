Peugeot 2018 yılında pazar payını artırdı

İSTANBUL (AA) - Peugeot, otomotiv sektörü için zorlu geçen 2018 yılında 24 bin 905 binek, 5 bin 247 hafif ticari olmak üzere toplam 30 bin 152 araç satışı gerçekleştirerek pazar payını yüzde 4,2’den yüzde 4,9’a çıkarmayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında 956 bine kadar yükselen otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2018 yılında bir milyonluk satış rekoru beklentisi ile başlayıp yüzde 35'lik düşüş ve 620 bin 937 toplam satış rakamı ile kapandı.

Bu zorlu yılda Peugeot, 24 bin 905 binek, 5 bin 247 hafif ticari olmak üzere toplam 30 bin 152 araç satışı gerçekleştirerek pazar payını yüzde 4,2’den yüzde 4,9’a çıkarma başarısı gösterdi ve pazar payını en çok artıran dördüncü marka oldu.

Bu sonuçlarla birlikte toplam satış sıralamasındaki yerini iki basamak yükseltme başarısı da gösteren Peugeot 7'nci sıraya yerleşti. Binek araç pazarı satış sıralamasında da iki basamak yükselen Peugeot yüzde 4,1’den yüzde 5,1’e yükselttiği pazar payı ile 8'inci sıraya yerleşti.

Bu başarının temelinde, pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel uygulanan ticari politikalar, müşteri memnuniyetine verilen önem ve iş süreçlerinin daha müşteri odaklı olmasının büyük payı oldu. Ayrıca son yıllardaki SUV atağının ve geniş ürün gamının da bu başarıda katkısı bulunuyor. Özellikle sınıfının standartlarını yeniden belirleyen SUV Peugeot 3008 satış rakamları ile dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, 2018 yılının otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz tüm bu olumsuz ortama rağmen olumlu sonuçlar elde edebilen birkaç markadan birisi olduk. Gösterdiğimiz performansla 2013-2018 yılları arasında pazar payımızı iki katına çıkarmış olduk. Bu başarı, grubun hayata geçirmiş olduğu işletme verimliliği iyileştirmesi ve ekiplerimizin Push to Pass planına odaklanmasının yansımasının bir göstergesidir. 2019 yılında da yeni modellerimiz ve yetkili satıcı teşkilatımızın katkısıyla her geçen gün karlı ve sürdürülebilir büyüme koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz. 2019 yılında temkinli iyimser bir yaklaşımla otomotiv pazarının 520 bin civarında olacağını öngörüyoruz. Bu yılda pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel olarak uygulayacağımız ticari politikalar ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve iş süreçlerimizi daha müşteri odaklı yürüterek pazar payımızı artırmaya devam etmek istiyoruz."

Peugeot, Push to pass stratejisi çerçevesinde 2021 yılına kadar yüzde 8 pazar payı, satış sıralamasında ilk 5 markadan biri olmak ve ithal markalar arasında ise 2'nci sıraya yerleşmek gibi hedeflerden oluşan orta vadeli planlarını başarıyla sürüdürüyor.