Peugeot, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Cenevre Otomobil Fuarı’nda iki dünya tanıtımı ile gövde gösterisi yapacak olan Peugeot, aynı zamanda elektrikli mobilitenin geleceğine ışık tutuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, içten yanmalı motorlar dışında elektrikli versiyona sahip yeni Peugeot 208 ve Peugeou 508 Hybrid Sedan'dan geliştirilen Peugeot Sport Engineered 508 Concept olmak üzere iki dünya tanıtımı yapacak.

Peugeot bunun dışında 3008, 508 sedan ve SW modellerinin yeni şarj edilebilir hibrit benzinli versiyonlarını da tanıtacak. Peugeout bunun dışında standında sergileyeceği elektrikli Aslan ile markanın elektrikle geleceğe hazırlanma atılımına da vurgu yapacak. Ziyaretçiler ayrıca Paris Otomobil Fuarı'nın yıldızı olan ve markanın yüzde 100 elektrikli ve otonom araç vizyonunu gözler önüne seren PEUGEOT e-Legend Concept’ini de yakından inceleme fırsatı bulacaklar.

Yeni Peugeout 208, Groupe PSA'nın en güncel araç platformu olan ve B ve C segmentlerinde kullanılan EMP2'yi tamamlayan CMP (Ortak Modular Platform) üzerinde yükseliyor. Platform müşterilere benzin veya dizel olmak üzere içten yanmalı motor veya elektrikli motor gibi farklı güç ve aktarma organı çözümleri sunuyor.

Yeni platform geliştirilirken verimlilik esas alındı. Bir önceki F1 platformu ile kıyaslandığında 30 kg daha hafif olan yeni platform, otomobilin ağırlığını düşürmeye yardımcı oluyor. İçten yanmalı motorun güç üretimi optimize edilirken motor hacimleri küçültülüyor, mekanik sürtünme azaltılıyor, şanzıman oranları uzatılıyor ve start&stop donanımının kullanımı yaygınlaştırılıyor. Bütün bu önlemler sayesinde yeni Peugeot 208'in CO2 emisyon salınımı azaltılıyor.

Yeni Peugeot e-208, tanıtımıyla birlikte yüzde 100 elektrikli bir versiyonla satışa sunulacak. 136 HP (100 kW) ve gaz pedalına ilk dokunulduğu andan itibaren 260 Nm tork üreten elektrikli motor sessiz ve titreşimsiz bir sürüş sunuyor. Orta konsoldaki ekran üzerinden sürüş bilgileri gerçek zamanlı olarak takip edilebilen yeni Peugeot e-208'de, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor. Peugeot'nun elektrikli araçlara yaklaşımını gözler önüne seren ve Peugeot Sport mühendisliği ile geliştirilen Peugeot Sport Engineered 508 Concept'te Peugeot 508 Hybrid Sedan baz alındı.

Peugeot Sport mühendisleri benzersiz bir ivmelenme performansı elde etmek için üç motorun (önde bir adet PureTech 200 ve bir adet 110 HP elektrik motoru ve arkada 200 HP elektrik motoru motor), iki güç kaynağının ve dört tekerlekten çekişin gücünü birleştirdiler. Sistem toplamda 500 Nm tork kullanıma sunuyor. Söz konusu güç ve tork değeri sayesinde PEUGEOT Spor Engineered 508 Concept otomobili 400 HP gücünde içten yanmalı motora sahip bir araca eşdeğer bir performans sergiliyor.

0'dan 100 km/s hıza sadece 4,3 saniye ulaşan Peugeot Spor Engineered 508 Concept otomobili, son derece iddialı performans değerlerine karşın sadece 49 gr/km (WLTP) CO2emisyon salınım değerine imza atıyor ve 11,8 kWh kapasiteli bataryasıyla 50 km'ye (WLTP) kadar elektrikli sürüş menzili sunuyor. Dört pistonlu kalipere sahip 380 mm çapında hava kanallı diskler söz konusu gücü dizginleyerek otomobili güvenli mesafede durduruyor. Peugeot 508'den alınan şasi araç gövdesini alçaltmak için revize edilirken ön iz genişliği 24 mm ve arka iz genişliği ise 12 mm artırıldı.

Peugeot, fuarda ayrıca şarj edilebilir hibrit modeller de dahil çeşitli elektrikli araç çözümlerini de sergileyecek. Haziran ayında siparişe açılacak olan ve sonbaharda satışa sunulacak olan Peugeot 3008 Hybrid4 ve Peugeot 508 Hybrid dışında, markanın yüzde 100 elektrikli ve otonom araçların geleceğine yönelik vizyonunu ortaya koyan Peugeot e-Legend Concept otomobil de fuarda sergilenecek.

Peugeot markanın yeni yüzü olan ve 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Aslan'ın elektrikli versiyonu dışında yeni marka imzası Motion & e-Motion ile elektrikli araç dönüşümüne dikkat çekecek.Electric VTC eT01 Belt Powertube elektrikli bisiklet ve E-Metropolis Concept elektrikli scooter olmak üzere Peugeot Cycles ve Peugeot Motorcycles markalarının yenilikçi elektrikli çözümlerini de fuar ziyaretçileriyle buluşturacak.