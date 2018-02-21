Peugeot RIFTER 4x4 Concept, markanın yenilikçi ürün çözümlerini sunuyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot Rifter 4x4 Concept, markanın yenilikçi ürün çözümlerini gözler önüne seriyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Rifter 4x4 Concept'de ön bölümdeki mat siyah kaplama aracın ön bölümünü taş sıçramalarına karşı koruyor. Sadece ön bölümde değil, aracın yan cephesinde ve arka kısmında da koruma amaçlı mat siyah kaplamalar devreye giriyor. Yan ayna, radyatör ızgarası ve tavan rayları olmak üzere bazı ONYX siyah aksesuarlar seri üretim versiyondan transfer ediliyor. ONYX siyah jantlar tasarımı tamamlıyor.

Araç gövdesi, jant kenarı gibi farklı noktalara serpiştirilen sarı detaylarla Peugeot Rifter 4x4 Concept daha dinamik bir görünüm kazanıyor. Ayrıca, araç gövdesinde saten gri yüzeylere de yer veriliyor.

Dış tasarımda olduğu gibi iç mekanda da farklı malzeme ve renkler kullanılıyor. Rifter logolu koltuklar siyah alcantara ve gri kabartmalı kumaş yüzeyiyle modern ve dinamik bir görünüm sunuyor. Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da zarif sarı detaylar kullanılıyor.

Peugeot RIFTER 4x4 Concept'te Dangel tarafından geliştirilen tüm tekerleklerden çekiş sistemi kullanılıyor. Ayrıca zorlu arazi koşullarında hareket kabiliyetini daha da artırmak için yerden yüksekliği 80 mm daha arttırıldı.

Vites kolunun sağında bulunan seçim düğmesi sürücüye 2RM, 4RM ve Lock olmak üzere 3 farklı sürüş modundan birini seçme imkanı sunuyor. 2RM modu standart önden çekiş olarak çalışırken 4RM modunda ise şanzıman ön aksa sorun olması halinde gücü arka aksa aktarıyor. Daha zor yol koşullarında ise arka aksı kilitlemek üzere Lock modu devreye giriyor. Peugeot RIFTER 4x4 Concept, BF Goodrich marka arazi kullanımına uygun lastiklerle donatılıyor.

En zorlu yol şartlarında gerekli olan çekiş gücünü, altı ileri manuel şanzımanla kombine edilen ve 300 Nm tork üreten BlueHDi 130 motor sağlıyor. Peugeot i-Cockpit ile birlikte söz konusu güç ve aktarma organı sayesinde Peugeot RIFTER 4x4 Concept, en zorlu maceraları destekleyen benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

Peugeot RIFTER 4x4 Concept, ön camın üstündeki LED şeritle şehir ışıklarından uzakta hayatı kolaylaştırıyor. 1,35 metre genişliğindeki şerit üzerinde iki sıra halinde 100 adet LED yer alırken, şerit toplamda 300 W ışık veriyor.

Maceranın gün batımından sonra da kaldığı yerden devam edebilmesi için "Autohome" imzasına sahip tavan üstü çadır devreye giriyor. Montajı son derece kolay olan çadır, tavan raylarına sabitleniyor. Aksesuar olarak sunulan sertifikalı tavan rayları “City Crash Test”, standardına uygun olup her türlü yükü taşıyabiliyor. Peugeot RIFTER 4x4 Concept için özel olarak tasarlanan çadır, Peugeot logosuna sahip olup sarı ve saten gri olmak üzere konsept otomobil ile aynı tasarım ögelerini bünyesinde barındırıyor.

Maceranın kesintiye uğramaması için konsept otomobilin arka kısmına monte edilen PEUGEOT eM02 FS Powertube MTB elektrikli bisiklet devreye giriyor. Peugeot eM02 FS Powertube MTB gelecek nesil Peugeot elektrikli bisikletlerinin öncüsü niteliğini taşıyor. Şasi içine entegre edilen kompakt boyutlu piller sayesinde elektrikli bisiklet şık, zarif ve sportif görünüm sunuyor. Çift amortisörlü yapı asfalt dışı yollardaki macera keşiflerini desteklerken, saten gri destekli sarı renk konsept otomobil ile olan tasarım bütünlüğünü sağlıyor.