Peugeot Satış Direktörü Cem Özütok oldu

İSTANBUL (AA) - Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Satış Direktörü olarak Cem Özütok atandı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, 01 Mart 2018 tarihi itibariyle Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Satış Direktörlüğü görevine atanan Cem Özütok, direkt olarak Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç'a bağlı olarak görev alacak.

Verilen bilgilere göre, 20 yıldan uzun süredir Türk Otomotiv Sektörü’nün önemli kademelerinde yöneticilik yapan Cem Özütok kariyerine 1996 ylında başladı.

2001 yılında Pazarlama Uzmanı poziyonunda başlayan Cem Özütok, aynı yıl sonunda başka bir markaya Satış Bölge Müdürü olarak atandı.

2009 yılında Otomobil Satış Müdür Yardımcılığı’na terfi eden Cem Özütok, daha sonra 2012 yılında Satış Operasyon Müdürü olarak çalışmaya başladı. 2015 yılından bu yana aynı markanın Otomobil ve Motosiklet Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olan Cem Özütok, 1 Mart 2018 tarihi itibariyle Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Satış Direktörü olarak göreve başlayacak.