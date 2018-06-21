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Peugeot Türkiye, Garenta'ya bin 250 adet 301 Sedan teslim etti

- Garenta, son yılların en büyük araç teslimatlarından biri olan Peugeot 301 ile araç parkını yeniledi

Peugeot Türkiye, Garenta'ya bin 250 adet 301 Sedan teslim etti

İSTANBUL (AA) - Peugeot Turkey, Garenta'ya bin 250 adet 301 sattı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Garenta, son yılların en büyük araç teslimatlarından biri olan Peugeot 301 ile araç parkını yeniledi.

Araç parkını büyütmeye devam eden Garenta, bin 250 adet Peugeot 301 satın alarak araç parkını 31 bin 600 adede çıkardı.

Peugeot, söz konusu 301 teslimatıyla mayıs ayı kümülatif satışlarında segment liderliğini elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, şunları kaydetti:

"Peugeot olarak Garenta’ya böylesine büyük bir teslimat yaptığımız için çok mutluyuz. Müşterilerimize en iyi ürün gamımız ile en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Garenta'ya teslim etmiş olduğumuz bin 250 araç; araçlarımıza, hizmet ağımıza ve iş yapma şeklimize olan güvenlerini göstermektedir. Garenta ile farklı müşteri segmentlerine ulaşacak ve yeni fırsatlar yakalıyor olacağız. Amacımız, filo pazarında büyümek ve en iyi B2C şirketi olmak üzere becerilerimizi daha da geliştirmek."

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