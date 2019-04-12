Peugeot Türkiye, pazar payında 5. sıraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, yüzde 5,5 pazar payı ile 5. sıraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, mart ayının sonuçlarına bakıldığında ise toplam pazarda yüzde 6,3 pazar payı elde ederek geçmiş 10 yılın rekorunu kırdı.

Peugeot Türkiye, 3 bin 578 adet binek ve 1300 adet hafif ticari araç olmak üzere 2019 yılının ilk 3 ayında toplam 4 bin 878 adet araç satışı gerçekleştirerek pazar payını yüzde 4,4'ten yüzde 5,5'e çıkarma başarısı gösterdi ve pazar payını en çok artıran 2. marka oldu.

Bu sonuçlarla birlikte toplam satış sıralamasındaki yerini 5 basamak yükseltme başarısı gösteren Peugeot Türkiye 5. sıraya yerleşti.

Binek araç pazarı satış sıralamasında 6 basamak yükselen Peugeot Türkiye, yüzde 4,5'ten yüzde 5,2'e yükselttiği pazar payı ile 5. sırada yer aldı. Hafif ticari pazarı satış sıralamasında ise 4 basamak yükselen Peugeot Türkiye, yüzde 2,6'dan yüzde 6,6'ya yükselttiği pazar payı ile 4. sıraya yerleşti.

Bu başarının temelinde, pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel uygulanan ticari politikalar, müşteri memnuniyetine verilen önem ve iş süreçlerinin daha müşteri odaklı olması önemli bir paya sahip. Ayrıca son yıllardaki SUV atağı ve farklı müşteri kitlelerinin ihtiyacını karşılayan zengin ürün gamının yanı sıra en son teknolojilere sahip modeller de bu başarıda önemli bir rol oynuyor.Özellikle sınıfının standartlarını yeniden belirleyen Peugeot SUV 3008, segmentinde pazar payını Mart ayında yüzde 18'e yükselterek podyumda 2. sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç şunları kaydetti:

"Sene başında açıkladığımız toplam satış hedefimizi 26 bin adetle yüzde 5 pazar payı elde etmek üzere planlıyoruz. Grup stratejimiz ve müşteriyi markanın merkezinde konumlandırma yaklaşımımız ile emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Mart ayında elde ettiğimiz yüzde 6,3 pazar payı ve sene başından bu yana toplam satışlardan aldığımız yüzde 5,5 pazar payı bunun bir göstergesidir. Ayrıca mart ayı itibarıyla Türkiye pazarına sunulan Yeni Peugeot Rifter ve Yeni Peugeot Partner Van modellerimizin lansmanı ile hafif ticari araç pazarında yüzde 7,7 pay elde ederek 4.sıraya yerleştik. Yeni modellerimizin bu başarısı ile hafif ticari araç pazarındaki pazar payımızın daha da yükseleceğine inancımız tam."