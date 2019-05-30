Peugeot, Yeni 508 SW’u tanıttı

İSTANBUL(AA) - Yeni Peugeot 508 Sedan'ın başarılı tanıtım ve satışa sunulma sürecinin ardından Peugeot, 26 Mayıs ile 1 Eylül 2019 tarihleri arasında öncelikli Avrupa pazarlarında SW versiyonunu tanıtacak ve satışa sunacak.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre İlhamını “Shooting Brake” tasarım yaklaşımından alan yeni Peugeot 508 SW, son derece rekabetçi D segmenti station wagon pazarının kurallarını yeniden yazıyor. Sedan versiyondan transfer edilen çerçevesiz camların ve kapıların katkısıyla ortaya çıkan zarif ve atletik görünümüyle yeni Peugeot 508 SW heyecan uyandıran çarpıcı bir görünüm sergiliyor.

Geniş yaşam alanı ve fonksiyonel bagajıyla yeni Peugeot 508 SW, atletik zarafetini pratik bir yapıyla birlikte sunuyor. Yeni Peugeot 508 SW, mükemmel direksiyon ve süspansiyon sistemiyle, markanın DNA’sına da sadık kalarak üstün sürüş özellikleri sergiliyor.

Yeni Peugeot 508 SW, sunduğu son nesil Peugeot i-Cockpit ile ileri teknoloji, çekici ve son derece zarif bir deneyim vaat ediyor. En güncel sürüş destek sistemleriyle donatılan yeni Peugeot 508 SW böylece yeni EuroNCAP gereksinimlerini karşılıyor ve yüksek güvenlik seviyesiyle dikkat çekiyor. Versiyona bağlı olarak sunulan Gece Görüş Sistemi (kendi segmentinde rakipsiz) ve Şerit Takip Sistemi ile birlikte çalışan Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım oluşturuyor.

Yeni Peugeot 508 SW yeni nesil PureTech ve BlueHDi (büyük oranda SCR teknolojisi ile donatılan) motorlarla yollara çıkıyor. İki adet 1,6 litre hacimli benzinli dışında 1,5 litre ve 2,0 litre olmak üzere dört farklı dizel versiyon sunuluyor. Benzinli cephesinde başlangıç versiyonu PureTech 180 S&S EAT8 iken bir üst basamakta PureTech 225 S&S EAT8 yer alıyor. Dizel cephesinde ise BlueHDi 130 S&S 6 ileri manuel, BlueHDi 130 S&S EAT8, BlueHDi 160 S&S EAT8 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 devreye giriyor.

Tüm bu motorlar Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak olan Euro6.d normunu ve buna hazırlık niteliği taşıyan Euro6.d-temp normunu karşılıyor. Gerçek yaşamdaki tüketim değerlerini yansıtan WLTP prosedürlerine uygun olarak belirlenen değerlere göre bu motorlar sınıfının en düşük karbondioksit emisyonu değerleriyle dikkat çekiyor.

Sessiz ve sakin bir elektrikli sürüş deneyimi vaat eden yeni 508 Sedan ve SW'un 225 HP şarj edilebilir hibrit benzinli versiyonu ülkeye bağlı olarak 7 Haziran 2019'dan itibaren sipariş edilebilecek.