Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda emlak mersin dünya EWE
Güldal'dan fındık mesajı
Güldal'dan fındık mesajı
Et satış duyurusu
Et satış duyurusu
Gözünü rekora dikti!
Gözünü rekora dikti!
5. nesil savaş uçağı
5. nesil savaş uçağı
Bu yıl seviyeyi koruyacak
Bu yıl seviyeyi koruyacak

Peugeot'da, Fiks Menü Paketleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor

- 13 Nisan ve 29 Haziran tarihleri arasında devam edecek Peugeot Bakım ve Onarım Kampanyası kapsamında Fiks Menü Paketlerinde yüzde 20 indirim ve Peugeot 3+Fiks Menü Paketlerinde yüzde 30 indirim müşterileri bekliyor

Peugeot'da, Fiks Menü Paketleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Peugeot'da, tüm modellerde geçerli Fiks Menü Paketleri avantajlı fiyatlar ile Peugeot kullanıcılarına sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan ve 29 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan Peugeot Bakım ve Onarım Kampanyası kapsamında Fiks Menü Paketlerinde yüzde 20 indirim ve Peugeot 3+Fiks Menü Paketlerinde yüzde 30 indirim müşterileri bekliyor.

Ayrıca bu kampanyaya ek olarak, Michelin veya Continental lastik alışverişlerinde 150 lira değerinde indirim kuponu tüm Peugeot kullanıcılarına sunuluyor.

Peugeot'da, uzman ve eğitimli personel ile Peugeot marka araçların bakım ve onarım hizmetleri en iyi şekilde uygulanıyor. Peugeot'da kaliteli ve üstün servis hizmetlerinin yanı sıra ücretsiz teşhis ve fiyatlandırma yapılarak özel avantajlar da mevcut.

13 Nisan - 29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Peugeot Bakım Kampanyasına dahil olan Peugeot Yetkili Satıcısına uğrayarak Peugeot Fiks Menülerde yüzde 20 indirimden veya Peugeot 3+ Fiks Menülerde yüzde 30 indirimden faydalanabiliyor.

Bu kapsamda 4 adet Michelin veya Continental lastik alımında bir sonraki bakımda kullanılacak 150 lira indirim kuponu Peugeot kullanıcıları için çok cazip bir teklif olarak yer alıyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Peugeot
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5