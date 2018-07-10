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Peugeot'dan Alcantara detaylara sahip yeni bir çanta serisi

İSTANBUL (AA) - Peugeot, Alcantara detaylara sahip 8 adet çanta ve deri üründen oluşan aksesuar koleksiyon serisini satışa sunuyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Design Lab tarafından geliştirilen tasarımlar, Yeni Peugeot 508'in...

Peugeot'dan Alcantara detaylara sahip yeni bir çanta serisi

İSTANBUL (AA) - Peugeot, Alcantara detaylara sahip 8 adet çanta ve deri üründen oluşan aksesuar koleksiyon serisini satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Design Lab tarafından geliştirilen tasarımlar, Yeni Peugeot 508'in iç mekan tasarımından esinleniyor.

Zarif tasarımı kadar fonksiyonel ve çok amaçlı kullanım özellikleriyle de dikkati çeken aksesuarlar, en seçici gezginleri bile memnun edecek.

Peugeot Lifestyle ürün gamına dahil olan yeni çanta koleksiyonu ürünleri online mağazada satışa sunuldu.

Yeni koleksiyon, Peugeot’nun var olan çanta ve deri aksesuar ürün gamını daha da genişletiyor. Heyecan uyandıran çizgiler, markanın tasarımlarıyla araçlar dışındaki alanları çeşitlendirme çabalarını yansıtıyor. Yeni çanta koleksiyonu online mağazada 35 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


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