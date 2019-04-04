Peugeot'dan nisan kampanyası

İSTANBUL (AA) - Peugeot, binek modellerinde 75 bin liraya varan yüzde 0,85 faizli kredi ve hafif ticari modellerinde 50 bin liraya varan faizsiz kredi seçeneklerini nisan ayında müşterilerine sunuyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye sürüş keyfine, eşsiz tasarıma ve geleceğin teknolojisine sahip binek modellerinde 75 bin liraya varan yüzde 0,85 faizli kredi ve hafif ticari modellerinde 50 bin liraya varan yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerine Nisan ayına özel fırsatlar sunuyor.

Ayrıca Yeni Peugeot RIFTER modeli de lansman koşulları ile güçlü SUV görünümüne ve rakipsiz ürün özelliklerine sahip olmak isteyen tüm Peugeot severleri Peugeot Yetkili Satıcılarına bekliyor.



Uluslararası 62 ödüle sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008’in yanı sıra performansı ve dış tasarımı ile “boyut atlatan” Peugeot SUV 5008 modellerinde ÖTV indirimine ek 75 bin lira için 12 ay yüzde 0,85 faizli kredi kampanyası mevcut.



Ödüllü PureTech Turbo motorlu Peugeot 208, güçlü SUV görünümü ile sağlamlığı ve ileri teknolojiyi bir araya getiren Peugeot SUV 2008, ve Peugeot i-Cockpit ile benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot 308 modellerinde ÖTV indirimine ek 36 bin lira için 12 ay yüzde 0,85 faizli kredi kampanyası ile müşterilerinin karşısında.



Peugeot 301, ÖTV indirimine ek 24 bin lira için 15 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile müşterilere sunuluyor. Üstelik Active 1.2 Puretech 82 HP versiyonu 8 bin lira hurda indirimi ile 72 bin lira fırsat fiyatı ile satışa sunuluyor.

Güçlü SUV görünümü ve ürün özellikleri ile segmentinde kuralları değiştiren yeni Peugeot RIFTER, ÖTV indirimine ek 50 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası, çok özel lansman fırsatları ve KOBİ’lere özel koşullar ile satışta.



Geniş ve konforlu yaşam alanıyla günlük kullanımları keyfe dönüştüren yeni Peugeot Partner Van, vergi indirimine ek 40 bin lira için 18 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ve özel KOBİ fırsatları ile satışa sunuluyor.

Diğer Hafif Ticari Araç modellerinde ise 2019 Model yılı için vergi indirimine ek 40 bin liraya kadar 18 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası söz konusu.



