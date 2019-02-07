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Peugeot'dan tüm modellerinde yeni yıla özel kampanya

- Peugeot, tüm modellerinde, 30 bin lira için yüzde sıfır faiz veya 60 bin liraya kadar yüzde 0,99 faizli kredi imkanı tanıyor

Peugeot'dan tüm modellerinde yeni yıla özel kampanya
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İSTANBUL (AA) - Peugeot, tüm modellerini 30 bin lira için yüzde sıfır faiz veya 60 bin liraya kadar yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası ile müşterilerine sunuyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot SUV 3008, ÖTV indirimine ek 60 bin lira için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası ile Peugeot yetkili satıcılarında tutkunlarını bekliyor.

Peugeot SUV 5008, 60 bin lira için 12 ay yüzde 0,99 faizli, Peugeot SUV 2008 ise dizel versiyonlarında ÖTV indirimine ek 30 bin lira için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ile satışa sunuluyor.

Peugeot 208, ÖTV indirimine ek 30 bin lira için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ile satılırken, Peugeot 308 dizel versiyonlarında ÖTV indirimine ek 30 bin lira için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Peugeot 301, dizel versiyonlarında ÖTV indirimine ek 30 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli, Partner Tepee de ÖTV indirimine ek 30 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sunuluyor.

Peugeot, diğer hafif ticari araç modelleri için vergi indirimine ek 60 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı tanıyor.


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Hafif Ticari Araç ModelleriÖTV IndirimiPeugeot
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