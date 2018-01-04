Peynir tenekesi üretmek üzere kuruldu ihracatçı oldu

KONYA (AA) - MELİKE KINACI - Konya'da 37 yıl önce peynir tenekesi üretmek amacıyla kurulan firmanın, bugün İstanbul ve Konya'daki tesislerinde imal edilen metal ambalajlar 25 ülkeye ihraç ediliyor.

Zeytinyağı kutusundan dekoratif kutulara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Konya Teneke Kutu Ambalaj ve Makina Sanayi Ticaret AŞ'nin (Kontensan) İhracat Müdürü Muammer Büyükalim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın faaliyetlerine peynir ambalajı üretimiyle başladığını söyledi.

Türkiye'deki farklı ambalaj ihtiyaçlarını dikkate alarak, çeşitli sektörler için üretim yapmaya başladıklarını belirten Büyükalim, "Önce peynir kutuları, daha sonra sektörün ihtiyaçlarına göre yağ, zeytin, kimyasal kutular, dekoratif kutular üretmeye başladık." dedi.

Yola çıktıklarında 10 çalışanı olan firmanın bugün birçok insana ekmek kapısı olduğunu anlatan Büyükalim, "Şu anda Konya'daki tesisimizde 330, İstanbul'daki tesisimizde ise 40'ı aşkın personelimiz var. Bu tesislerimizde hem metal levha üzerine baskı yapıyoruz hem de metal ambalaj üretimi yapıyoruz." diye konuştu.

- "8 yıldır dekoratif amaçlı ürünler de üretiyoruz"

Büyükalim, yağ sektörüne yönelik üretime 90'lı yıllarda başladıklarını dile getirerek, "Sonrasında boya, tiner kutuları gibi kimyasal amaçlı ambalajlar üretmeye başladık. 8 yıldır dekoratif amaçlı ürünler de üretiyoruz. Çikolata, baklava, lokum ve şekerleme gibi gıda kutularıyla çeşitli dekoratif kutu üretimimiz var." ifadelerini kullandı.

İlk ihracatı 1995 yılında gerçekleştirdiklerini aktaran Büyükalim, şöyle devam etti:

"Başlarda Ürdün'e baskılı levha ihracatı yapıyorduk. Tesisimizde baskısını yapıyor, gönderiyorduk. Onlar da orada kutu haline getiriyordu. Yani levhaları ambalaj haline getirmeden satıyorduk. Bu şekildeki ihracatımız devam etmekle birlikte, artık ambalaj haline getirerek de gönderiyoruz. Son 5-6 yılda farklı ülkelere yaptığımız ihracat kayda değer ölçüde yükseldi. Genellikle Amerika, Avrupa ve Ortadoğu'ya ihracatımız oluyor. Daha çok dekoratif kutular tercih ediliyor. Bunlar hacim olarak çok yer kaplamıyor, ürünü daha güzel ve şık gösteriyor. Gıdalar metal ambalajda tazeliğini koruyor. Konya ve İstanbul tesislerimizden 25 ülkeye senede 3 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. 2018 yılı ihracat hedefimiz 4,5 milyon dolar."

Büyükalim, sektörlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak kendilerini geliştirdikleri için başarılı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ambalaj sektöründeki ihtiyaçlar, tüketicilerin tercihleri, bizi bugünlere getirdi. Müşterilerimizin taleplerine göre ürün çeşitliliğimizi her geçen gün artırıyoruz. Yeni sektörlere giriş yapıyoruz. Bir ürünü üretirken 'Ben olsam bu ürünü alır mıyım?' diye düşünerek, kalite standardımızı gözeterek çalışıyoruz. Şimdiye kadar hep kaliteli üretim yaptık ve pazarın ihtiyacını iyi gözlemledik. Bunlarla ilgili teknolojik yatırımlarımızı yaptık. İşimiz için gerekli olan bütün yatırımları yaparak bugünlere geldik."