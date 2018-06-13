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Philips'e “rekabet“ soruşturması

Rekabet Kurulu, Koninklijke Philips NV ile Türk Philips Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Koninklijke Philips NV'nin ilgili standart belirleyen kuruluşa...

Philips'e “rekabet“ soruşturması

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, Koninklijke Philips NV ile Türk Philips Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Koninklijke Philips NV'nin ilgili standart belirleyen kuruluşa beyan ettiği altyazı teknolojisine ilişkin standarda esas patentlerini adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullarla lisanslayacağına dair taahhüdüne aykırı davranmak suretiyle rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, Koninklijke Philips NV ile Türk Philips Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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SoruşturmaRekabet Kurulu
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