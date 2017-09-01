Pidenin fendi pizzayı yenecek mi?

Bu işi ilk keşfeden Aktaşlar Lezzetler Grubu oldu. Ordu Pidesini Nelipide markası ile dünyaya açmaya karar verdi. Grubun genç ismi Tamer Aktaş bu iş için gece gündüz çalışıyor.1981 yılında Ordu merkezde, 8 masalı bir pide salonu olarak faaliyetine başlayan Aktaşlar Lezzetler Gurubu, bugün Nelipide Gurme markası ile İstanbul'da büüyor.

Ayrıca yeni uygulama ile geleneksel lezzet Ordu pidesini, evde 5 dakika içinde hazırlamanıza ve öğünlerinizi kaçırmamanıza olanak sağlıyor.

Aktaşlar Lezzetler Grubu, tazeliğinin doruğunda hazırlanarak zahmetsizce ısıtılıp doğrudan sofralara gelmesi için hazırladığı Ordu pidelerini başta Migros olmak üzere çok sayıda satış noktasından tüm evlere taşıyor.

Pidede ikinci çıkışı köklü bir aile yaptı. Para Dergisi'nin haberine göre, bu çıkış Memorial ile sağlık sektörünün büyük oyuncusu olan Turgut Aydın Holding'den geldi.

Turgut Aydın Holding aynı zamanda A101 ile gıda perakendeciliğinde, English Home ile de tekstil perakendeciliğinde faaliyet gösteriyor. Tekstil sektörünün çok eski oyuncularından biri olan Turgut Aydın, Trabzon Maçka doğumlu. Karadenizli olma özelliğini yeni açtığı pizza zincirlerine de taşıdı. Pizza Lazza adıyla İstanbul’da restoranlar açan holding, Karadeniz’in pide lezzetlerini de tüketicilere ulaştırıyor.

Yabancı pizza zincirlerine rakip olarak piyasaya çıkan Pizza Lazza’nın sevilen lezzetleri, ekonomik fiyatlı menüleriyle tüketicilere ulaşıyor. İstanbul’da 29, Kocaeli’nde iki, Sakarya’da da üç adet olmak üzere toplam 34 şubesi bulunuyor. Duyduğumuza göre Turgut Aydın Holding, bu zinciri hızla büyütecekmiş. Eylül ayından sonra hem İstanbul hem de diğer illerde büyütmeye başlayacakmış.

Sektörü seven Turgut Aydın Holding’in 2014 yılından temellerini attığı bir zincir daha var. O da Saloon Burger. 2015 yılında üç tane açılan Saloon Burger’in şu anda İstanbul’da sekiz restoranı bulunuyor. Duyduğumuza göre, bu marka için de ciddi büyüme planları yapılmaya başlanmış. Eylülden sonra atağa kalkılacakmış. Agresif büyüme planları yapılıyormuş. Turgut Aydın Holding, satın alma dahil her türlü alternatifi düşünüyormuş. Bakalım Saloon Burger ve Pizza Lazza, Amerikalı rakipleri karşısında nasıl bir performans gösterecek?

