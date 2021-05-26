Piliç üretimine yatırım yapacak

Beyaz et sektöründe 53’üncü yılını geride bırakan Banvit BRF, 2021 yılıyla birlikte büyüme odaklı yatırımlarını devreye alıyor. Bu kapsamda şirket tarafından 25 Mayıs 2021 Salı günü düzenlenen basın toplantısında, piliç üretim ve ileri işlem tesislerinin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik olarak toplam 46 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacağı açıklandı.

Banvit BRF bu yatırımına 2021 yılında başlayarak, sonraki 2 yıl içerisinde kademeli olarak Bandırma ana üretim kampüsünde yer alan iki üretim tesisinin kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Şirket, yatırım tamamlandığında Bandırma piliç üretim tesisinin üretim kapasitesini yaklaşık %12, kaplamalı ve pişmiş ürünler ile şarküteri ürünlerinin üretildiği Bandırma ileri işlem tesisinin üretim kapasitesini ise yaklaşık %40 artırmayı hedefliyor.

Basın toplantısında konuşan Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz, yapacakları bu yeni yatırımlarla birlikte şirketin pazardaki yerini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek; “Bağlı bulunduğumuz ana şirketimiz BRF’in global pazarlar ve üretim alanındaki bilgi birikimi ve gücünden yararlanarak Banvit BRF’i daha yüksek seviyelere taşımak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni yatırım hamlemizle ülkemiz ve ekonomimize olan katkılarımızı artıracak olmaktan dolayı mutluyuz. Toplam 3 yılda tamamlamayı hedeflediğimiz yeni yatırımlarımızla birlikte ürün portföyümüze yeni ürünler eklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllardaki büyümemizi de ağırlıklı olarak yine inovatif ürünlere odaklanarak sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü; “Kapasitelerimizi artırarak üretimden, lojistik ve depolamaya kadar farklı alanlarda yaklaşık 600 kişiye daha iş imkânı sağlamayı ve toplam çalışan sayımızı 6.000’e ulaştırmayı hedefliyoruz. İstihdama katkımızın yanı sıra yatırımlarımızda sürdürülebilirliği de muhakkak gözetmeye devam edeceğiz. Kullandığımız ambalaj malzemelerimizin şu an %98 olan geri dönüştürülebilirlik oranını %100’e çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıca 2025 yılına kadar tesislerimizdeki su kullanımımızı ise %13 azaltmış olmayı hedefliyoruz. Bu yeni yatırımlarımızın hem ülkemize hem de şirketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”