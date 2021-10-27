2018’den bu yana devam eden kampanya, çevre duyarlılığını yardımseverlikle bir araya getiriyor. Kampanya ile atık piller güvenli bir şekilde geri dönüştürülürken, her bir pil için Koruncuk Vakfı tarafından desteklenen kız çocuklarına süt bağışı yapılıyor.

Migros ve TAP Derneği’nin Koruncuk Vakfı yararına çevre duyarlılığını yardımseverlikle bir araya getirdiği “Piller Migros’a, Sütler Çocuklara” kampanyası bu yıl üçüncü senesini tamamlıyor. Güvenle geri dönüşüme kazandırılan yaklaşık 14 ton atık pil karşılığında Koruncuk Vakfı’na 68 bin bardak süt desteği verilen kampanya, 2018 yılından bu yana devam ediyor.

Koruncuk Vakfı yararına yürütülen kampanya, dönüşüme kazandırılmadığı taktirde ciddi sağlık ve çevre sorunlarına neden olan atık pillerin güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesini teşvik ederken, bu duyarlı çevre hareketini yardımseverlikle bir araya getiriyor. Kampanya katılımcıları, her bir pil için aynı zamanda Koruncuk Vakfı tarafından eğitime erişimleri için desteklenen kız çocuklarının süt ihtiyaçlarına katkı sağlıyorlar.

Kampanya kapsamında atık piller, Migros perakende noktalarındaki TAP Derneği’nin atık pil toplama kutularına bırakılabildiği gibi, Sanal Market uygulamasının kullanılması halinde, sipariş teslimi yapan Migros görevlilerine teslim edilebiliyor.

“Piller Migros’a, Sütler Çocuklara” kampanyası 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli.

Koruncuk Vakfı hakkında bilgi için: https://koruncuk.org

Hesaplamalar, bir bardak 200 ml olarak alınarak yapılmıştır.