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Pilot sayısı 10 bini aştı

- Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla istihdam edilen pilot sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 10 bin 189'a yükseldi

Pilot sayısı 10 bini aştı
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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla istihdam edilen pilot sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 10 bin 189 oldu.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, havacılık sektörü 2003 yılından itibaren gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle hızla büyüdü.

Sektör, artan altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve uçak biletlerindeki fiyat düzenlemeleriyle gelişmesine devam ediyor.

Türkiye'de 2003'te sektörde yaklaşık 65 bin çalışan istihdam edilirken, bu sayı geçen yıl 205 bine ulaştı. Sektörün 2018 yılı cirosu da 110 milyar liraya yükseldi.

Sivil havacılık işletmeleri bünyesinde geçen yılın sonu itibarıyla 515 uçak, 200 hava taksi, 367 genel havacılık aracı, 260 balon ve 62 zirai mücadele hava aracı olmak üzere toplam bin 404 aracın yer aldığı görüldü.

Türkiye'de istihdam edilen pilot sayısı 2018 sonu itibarıyla 10 bin 189'a yükseldi. Söz konusu rakam, 2017'de 9 bin 988 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece pilot sayısında, bir yılda yüzde 2 artış gerçekleşti.

- Yabancı pilot sayısı azaldı

Türkiye'deki hava yolu şirketlerindeki uçak, helikopter ve diğer hava araçlarında geçen yılın sonu itibarıyla 10 bin 189 pilot hizmet veriyor.

Uçak ve helikopterlerde çalışan pilotların 544'ünü yabancılar oluşturuyor. Türk sivil havacılığında hizmet veren yabancı pilot sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 25,7 azaldı.

Türkiye'de 2017'de 732 yabancı pilot istihdam edilirken, geçen yılın sonu itibarıyla bu sayı 544'e geriledi.

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