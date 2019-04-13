ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda piste hakim inşa edilmiş Türkiye'deki ilk meteoroloji kulesinin tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığını belirterek, "Meteoroloji kulemiz dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları ve radarlarıyla donatıldı. Yüksekliği 25 metre olan kulemizle gözle de gözlem yapılıyor." dedi.

Coşkun, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) faaliyet ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamunun, tüm sektörlerin ve bireysel kullanıcıların talep, görüş ve önerileri doğrultusunda Türkiye sathına yayılmış bütünleşik bir gözlem ağı kurduklarını belirten Coşkun, "Bin 635 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ), 74 havaalanı OMGİ, 83 deniz OMGİ, 2 deniz radarı, 2 toz gözlem sistemi ve 1 Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi olmak üzere toplam 1866 sistemden oluşan son derece gelişmiş ve ileri teknoloji ürünleri ile donatılmış bir gözlem ağını başarılı bir şekilde işletmekteyiz. 2019'da da özellikle yüksek rakımlı sahalarda 60 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurarak gözlem ağımızı genişletme çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Havaalanlarında da meteoroloji ofisinin vazgeçilmez bir gereklilik olduğunun altını çizen Coşkun, uçuş güvenliği ve havacılığın her aşamasındaki planlama ve operasyonların yürütülmesinde meteorolojik verilerin kritik önemi bulunduğunu söyledi.

MGM'nin tüm havaalanlarına kurduğu havaalanı OMGİ ve 7 gün 24 saat esasına göre çalışan personeliyle tahmin ve uyarılar yayınladığının altını çizen Coşkun, Antalya Havalimanı'nda uçuş güvenliğine katkıda bulunulacak Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'ni hayata geçirdiklerini kaydetti. Coşkun, sistemi yaygınlaştırmayı düşündüklerini dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'nda piste hakim inşa edilmiş Türkiye'deki ilk meteoroloji kulesinin de tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığını vurgulayan Coşkun, "Meteoroloji kulemiz dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları ve radarlarıyla donatıldı. Yüksekliği 25 metre olan kulemizle gözle de gözlem yapılıyor. Bu sayede MGM olarak hava yolu şirketlerine bilgi verebiliyoruz." diye konuştu.

Meteorolojik verilerin MeteoUYARI sistemine uyarlanarak vatandaşlara sunulduğuna işaret eden Coşkun, uygulamanın yerli ve milli kaynaklarla geliştirildiğini ve meteorolojik uyarıların vatandaşlar ve yetkililer tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla geliştirildiğini anlattı.