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Pınar Süt’ten ihracat atağı

Türkiye’den yapılan süt ve süt ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına karşılayan Pınar Süt, pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2020’nin ilk çeyreğinde hedeflerine ulaştı. Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Üreticilerimizin ürünlerini, Türkiye’nin lezzetini dünyayla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Pınar Süt’ten ihracat atağı
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Dünyayı etkisi altına alan salgın, küresel ekonomiyi etkilerken Pınar Süt; Türkiye’nin çiftçilerinin ürünlerini dünyayla buluşturmaya, Türkiye’ye kazandırmaya devam ediyor. 2019 yılında Türkiye’den gerçekleştirilen süt ve süt ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına karşılayan ve 43 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaşan Pınar Süt, 2020’nin ilk çeyreğinde de hedeflerine ulaştı. Pandemi nedeniyle pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen markalı ürünlerde 2019 yılına göre ihracatını yüzde 10 arttıran Pınar Süt, ülke ekonomisine katkıda bulundu. Tam 21 ülkede, Pınar Labne başta olmak üzere ürünleriyle raflardaki yerini alan Pınar, Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki pazar payını büyütmeyi amaçlıyor.

Yiğitbaşı: Tüketici Pınar’a güveniyor

Pandemi günlerinde dünyanın önemli bir sınav verdiğini belirten Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Sağlıklı ve güvenilir ürünlerimizi ihracat yaptığımız 21 ülkedeki tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Yaşanan olumsuzluklara rağmen 2019 yılının ilk çeyreğine göre markalı ürün ihracat rakamlarını yüzde 10 artırmayı başardık. Gıda güvenliğine hassasiyetinin arttığı günlerde, bu tablo Pınar’ın tüketicilerimizin gözünde de ne kadar güvenilir bir marka olduğunu kanıtlıyor. Biz de bu güveni koruyabilmek adına tüm ürünlerimizi çiftçilerimizden tüketicilerimize ulaşana kadar birçok kontrol noktasında analiz ediyor, Pınar kalitesini en sağlıklı haliyle buluşturmak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı Pınar Süt çalışanlarına da teşekkür eden İdil Yiğitbaşı, “Zorlu günlerde önlemlerimizi harfiyen yerine getiriyor ve tedbirlerimizi eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz. Bu noktada en büyük gücü çalışanlarımız ve iş ortaklarımızdan alıyoruz. Tüm süreçte var güçleriyle çalışmaya devam eden Pınar Ailesi’ne teşekkür ediyor ve onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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