Piyalepaşa İstanbul'da yaşam başladı

İSTANBUL (AA) - Konut, rezidans, ofis, otel ve Alışveriş Sokağı'ndan oluşan karma konseptiyle Polat markası tarafından hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, ilk sakinlerini ağırlamaya başladı.

Türkiye'nin özel sektör tarafından yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliği taşıyan projede ilk yaşamın başlamasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, projede konut satışlarının yüzde 60'ının tamamlandığını söyledi.

Projede 760 konut ve 190 rezidansın yer aldığını dile getiren Polat, ilk etapta yaklaşık 220 daireyi teslim ettiklerini, 2019 sonu itibarıyla tüm konutların teslimini tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Gayrimenkulün Türkiye'de her zaman en karlı ve güvenli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Polat, ekonomik ve siyasi alanda yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin geleceğine ve sektöre olan inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Polat, bu azim ve istekle çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini kaydederek, bugün, içinde bulundukları konjonktüre rağmen ilk etabı teslim etmenin ve Piyalepaşa İstanbul'da yaşamı başlatmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını vurguladı. Alışveriş Sokağı ile ilgili şirketlerle görüşmelere başladıklarını dile getiren Polat, bu sokağın yüzde 80'lik bölümünün 2019'un son çeyreğinde, kalan kısmının ise 2020'nin aynı döneminde açılacağını bildirdi.



- "Yatırım tavsiyem kesinlikle konuttur"



Polat, gayrimenkul sektöründe edindikleri bilgi birikimi ve oluşturdukları güvenle, bir adım daha atarak Polat Yönetim şirketini kurduklarını belirterek, bu vesileyle gayrimenkulün proje geliştirme ve yatırım alanlarından sonra yönetim alanına da geçtiklerini söyledi.

Piyalepaşa İstanbul'u, tüm avantajlarına ek olarak yüzde 48'lik yeşil alanıyla şehrin merkezinde doğaya karşı duyarlı bir yaşamın parçası olarak tasarladıklarını dile getiren Polat, projenin, Türkiye'nin mahalle ölçeğinde ilk "Leed Gold Plan Ön Sertifikası" alan proje olduğunu aktardı.

Polat, iş hayatında 4 büyük kriz yaşadığını belirterek "Hayatım inşaatlarda geçti. Bugün İstanbul'da konut fiyatları artık gidebileceği en dibe gitmiştir, tamamen maliyettir. Orta vadede döviz, konut veya mevduat yatırımlarında her zaman konut kazandırmıştır. Bir ay sonrasını değil de 2-3 sene sonrasını düşünüyorsanız kesinlikle yatırım tavsiyem konuttur." diye konuştu.



- "Her önüne gelen inşaat yapmamalı"



Polt, Türkiye'nin özel sektör tarafından en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, kentsel dönüşümde iyi niyetli olmayan müteahhit ve hak sahipleri olduğunu kaydetti.

Kendilerinin süreci ilk günden beri müzakere yoluyla yürüttüklerinin altını çizen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentsel dönüşümde hem kötü niyetli yatırımcı, hem de kötü niyetli hak sahibine karşı sert tedbirler alınmalı. Çünkü diğer büyük kesimlik hak sahipleri mağdur oluyor. Burası kolay bir yer değildi, süreç kolay olmadı. Uzun müzakereler yaptı arkadaşlar ve Kaan Bey'in (Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü) liderliğinde bu ekip üstesinden geldi gelmeye de devam ediyor. Piyalepaşa Projesi Türkiye'nin en büyük özek sektör kentsel dönüşüm projesi olmasının yanında şanssız bir döneme denk geldik. Sektörün yara aldığı bir döneme denk geldi. Türkiye'de maalesef aklına her esen inşat yapabiliyor, bu belirli bir standarda bağlanmalı."

Polat, batı ülkelerinde durumun böyle olmadığının altını çizerek, Türkiye'de hangi meslek dalından olursa olsun aklına esenin müteahhit olabildiğini söyledi. Müteahhitlik için bir standart, yeterlilik belgesi gibi şartların olması gerektiğini dile getiren Polat, "Bu çok önemli bir konu, çünkü insanlar bu binalarda yaşıyor." dedi.

- 4 milyar liralık yatırımla hayata geçirildi



Beyoğlu'nun merkezinde 4 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, satışa çıktığı günden itibaren yüzde 60 değer kazanırken, konutlarının yüzde 60'ı satıldı, inşaatın ise yüzde 50'si tamamlandı. Projenin tamamının 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Konutu, rezidans bloku, oteli, ofisi ve Alışveriş Sokağı ile yükselen Piyalepaşa İstanbul'da konutların ve rezidansların satışı, mağazaların ise kiralaması devam ediyor. 760 konut, 190 rezidansın yer aldığı projede, konutların metrekare satış fiyatı 13 bin 500 TL, rezidansların metrekare satış fiyatı ise 16 bin TL'den başlıyor.

Kentsel dönüşüm projesi olması sebebiyle yüzde 1 KDV oranı ile avantaj sunan Piyalepaşa İstanbul'dan ev sahibi olmak isteyenler şirket bünyesinde 36 aya kadar sıfır faiz, banka kredisi kullanmak isteyenler ise 60 aya kadar yüzde 0,98 faiz oranı ile ödeme planını şekillendirebiliyor. Ayrıca kişiye özel yüzlerce ödeme imkanı da sunuluyor.

Ulaşım açısından merkezi bir konumda bulunan projeden, İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi lokasyonlara kısa sürede ulaşılabiliyor.

Proje içerisinde yer alan Alışveriş Sokağı ise 550 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde olacak. Yüzde 30 oranında kiralaması tamamlanan sokakta, 145 adet ulusal ve uluslararası marka yer alacak. Carrefour ve Cinemaximum gibi büyük markalarla anlaşmalar tamamlanırken, eczane, bakkal ve spor merkezi önümüzdeki aylarda açılacak.