Piyasalar ABD istihdam verilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda dün negatif bir seyrin hakim olduğu görülürken, bugün ABD'de nisan ayı tarım dışı istihdam ile işsizlik verileri takip edilecek.

ABD'den üst düzey ticaret heyetinin, ticaret savaşı endişelerini tetikleyen gümrük vergilerini görüşmek üzere Çin'e gitmesi dün gündemin üst sıralarında yer alırken, konuya ilişkin gelişmeler yatırımcıların odak noktasında olmaya devam edecek.

ABD'de dün 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen dış ticaret verileri ve beklentileri aşan fabrika siparişlerine karşın, negatif şirket karları ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun düşüş kaydetmesi ile hisse senedi piyasalarında volatilitenin sürdüğü gözlendi. Avro Bölgesi'nde beklentilerin altında kalan enflasyon verisi sonrasında Avrupa 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş, ABD tahvil piyasasına da yansıdı.

Gelişmelerin etkisiyle Dow Jones Sanayi Endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamlarken, Standard & Poor's 500 Endeksinde yüzde 0,23’lik ve Nasdaq Teknoloji Endeksinde yüzde 0,18’lik düşüş yaşandı. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 2,9285'e kadar geriledikten sonra bugün yüzde 2,94'ün üzerinde dengelendi. Son dönemde yükseliş trendinde bulunan dolar endeksi ise 92,4 seviyelerinde dengelendi.

ABD ile Çin arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışının piyasaların bugünkü yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamalar ile tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında bu hafta güç kaybına işaret eden büyüme verilerinin ardından dün açıklanan enflasyon da Avrupa Merkez Bankası (ECB) hedeflerinden uzaklaşıldığına işaret etti. Bu gelişme ile Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,20 seviyesini test etmesinin ardından bugün 1,1980 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bölgede açıklanan verilerin ekonomiye ilişkin tedirginlikleri artırdığını belirterek, Avro Bölgesi'nde bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile perakende satışlar verilerinin izleneceğini bildirdi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, enflasyonun nisanda yüzde 1,87 ile beklentilerin üzerinde artması ve döviz kurlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle en düşük 102.629,74 puana kadar gerilerken, günü de yüzde 1,73 azalışla 102.909,13 puandan tamamladı. Dün 4,2448 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL ise bugün 4,23'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 101.500 puanın destek, 106.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Avro Bölgesi, nisan hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, mart perakende satışlar

14.30 Türkiye, nisan reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan tarım dışı istihdam

15.30 ABD, nisan özel sektör istihdam

15.30 ABD, nisan işsizlik oranı



