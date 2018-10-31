Piyasalar Enflasyon Raporu'na odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar pozitife dönerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanacak yılın son Enflasyon Raporu takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan şirket bilançolarından Facebook'un karının beklentileri aşması sonrası New York borsasında tepki alımlarının güçlendiği ve endekslerin pozitif bir seyir izlediği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,77, S&P 500 endeksi yüzde 1,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, New York borsası ile ilgili yaptığı yorumda, yükselişin 6 Kasım'da yapılacak ara seçimler nedeniyle durduğunu belirterek, "Eğer hisse senetlerinizin değer kaybetmesini istiyorsanız Demokratlara oy vermenizi kuvvetle öneriyorum." ifadesini kullandı.

Brexit endişelerinin sterlini, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in tekrar aday olmayacağını açıklamasının da avroyu zayıflatmasının etkisiyle dolar endeksi, yükselişini sürdürdü. Dün yaklaşık 16 ayın zirvesi olan 97 seviyesini test eden dolar endeksi, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 97'nin hemen üzerinde dengelendi.

Brezilya’da, seçimden, serbest ekonomi yanlısı Jair Bolsonaro’nun çıkması sonrası gelişmekte olan ülke piyasaları tarafından da takip edilen Bovespa endeksi, önceki günkü dalgalı seyrin ardından dün hızlı bir şekilde yükselişe geçerek yüzde 3,69 artış kaydetti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avro Bölgesi 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 1,7 ile beklentilerin altında kalması ve Merkel'in açıklamalarının neden olduğu baskı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,14 yükseldi.

İtalya'ya ilişkin bütçe belirsizlikleri de gündemdeki yerini koruyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan, İtalya’ya, bütçe taslak planına ilişkin ikinci bir mektup gönderildi. İtalya’nın kamu borcunun kritik seviyede kaldığının belirtildiği mektupta, "İtalya’nın 2019 yılı bütçesi, hala kritik hassasiyet düzeyinde bulunan GSYH'nin yüzde 130’unun üzerindeki borcun azaltılmasıyla bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler dahilinde faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmedi. Japonya'da sanayi üretimi beklentilerden fazla daralırken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 50,2'ye geriledi. Söz konusu gelişmelere karşın artan küresel risk iştahı ile Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,5 değer kazandı.

Yurt içinde, dün pay piyasalarındaki satış baskısının devam etmesiyle düşüşünü sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 azalışla 89.999,90 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,4621'i görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4900 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB tarafından açıklanacak yılın son Enflasyon Raporu ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomi güven endeksi

10.45 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı işsizlik oranı

13.00 Avro bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, ekim ayı Chicago PMI