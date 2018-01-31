Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Piyasalar Fed'in karar metnini fiyatlıyor

- Fed'in yılın ilk toplantısına ilişki karar metni piyasaları hareketlendirdi - Dolar değer kaybederken, 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisi son 4 yıldır ilk kez yüzde 2,75'in üzerine çıktı

Piyasalar Fed'in karar metnini fiyatlıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonun bu yıl yükseleceğine yönelik beklentisi, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisini son 4 yıldır ilk kez yüzde 2,75'in üzerine çıkardı.
Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yılın ilk toplantısına ilişkin karar metni piyasaları hareketlendirdi.
Fed yetkililerinin politika faizini oy birliğiyle yüzde 1,25-1,50 aralığında sabit tutmaya karar verdiği kaydedilen karar metninde enflasyonun bu yıl yükseleceği beklentisine yer verilmesi, Fed'in mart toplantısında faiz artıracağı şeklinde değerlendirilmişti.
FOMC'nin karar metni öncesinde 1,2382 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, 1,2415- 1,2420 bandında denge bulmaya çalışıyor. Dolar/TL ise karar metinin yayınlanmasını takiben uluslararası piyasalarda 3,7854’ten 3,7554'e geriledi.
Altının onsu 1,339 dolardan 1,338 dolara düşerken, Brent tipi petrolün varil fiyatı da 69,15 dolardan 68,88 dolara indi.
Fed'in karar metninin ardından, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 2,74'den yüzde 2,75'e çıktı. Bu, son 4 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Diğer taraftan, açıklama öncesi alış ağırlıklı seyreden ABD borsaları, Fed'in mart ayına yönelik faiz artırım sinyalinin etkisiyle negatif seyrediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PiyasalarFED
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5