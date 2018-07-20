Piyasalar G20 toplantıları öncesi karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, güçlenen dolar ve ticaret savaşına ilişkin endişelerle gözlenen dalgalı seyrin, hafta sonu Arjantin'de düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Toplantısı" öncesinde bugün de devam etmesi bekleniyor.

Hafta sonu Arjantin'in başkenti Buenos Aires, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Toplantısı"na ev sahipliği yapacak. Ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin ana gündem maddesini belirleyeceği düşünülen toplantıya, Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya katılacak.



ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin " (Ekonomi ve borsada) Ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim ancak onlara (Fed'e) en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları konusunda izin veriyorum." ifadelerini kullandı. Fed'in ekonomik toparlanmayı aksatabileceğini savunan Trump, "Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor." dedi.

Dolar endeksi dün ticaret savaşına ilişkin endişelerle 95,652 ile son bir yılın en yüksek seviyesini görmesine karşın, Trump'ın Fed'in faiz artırımlarını eleştirmesi ile düşüşe geçti ve günü yüzde 0,1 artışla 95,154'ten tamamladı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise yüzde 1'in üzerinde değer kayıpları görüldü. Dolar endeksi bugün de düşüşünü sürdürerek yüzde 0,1 kayıpla 95,017 seviyelerinden işlem görüyor.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 207 bine gerileyerek 49 yılın en düşük seviyesini kaydetti. Söz konusu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones Sanayi endeksi yüzde 0,53, Standard&Poor's 500 endeksi yüzde 0,4 ve Nasdaq Teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Analistler, Trump'ın Beyaz Saray'ın 1992'den bu yana Fed'in para politikalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınması geleneğini ihlal ettiğine dikkati çekerek, bu durumun dolar endeksi ile pay piyasalarında satış baskısı yarattığını kaydetti. ABD tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu, ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini aktaran analistler, hafta sonu düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Toplantısı" öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Avrupa tarafında hem ekonomi hem de siyasi gündemdeki zayıflığın etkisiyle yurt dışı gelişmeler öne çıkarken, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,10 yükseldi.

Küresel piyasalardaki dalgalı seyri devralan Asya'da, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,5 geriledi. Analistler, Çin yuanındaki değer kayıplarının sürmesinin Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomiyi destekleyecek adımlar atması beklentisini güçlendirdiğini, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki değer kazançlarına karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 93.500 puanı test ederken, günü de yüzde 0,74 artışla 93.002,93 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine paralel dün günü 4,80 seviyelerinden tamamlamasının ardından bugün 4,82 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ile uluslararası piyasalarda dolar endeksinin yükseldiğini, gelişmekte olan ülke para birimlerinin de dolar karşısında değer kaybettiğini belirterek, bu durumun dolar/TL'de yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, hafta sonu gerçekleştirilecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Toplantısı" öncesinde küresel piyasalara paralel dalgalı bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.500 güçlü direncinin aşılması durumunda 95.000 seviyelerinin gündeme geleceğini, 90.500 puanın ise destek seviyesi olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ÜFE

10.00 Türkiye, yurt dışı ÜFE

11.00 Avro Bölgesi, mayıs cari işlemler dengesi