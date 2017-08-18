Piyasalar, İspanya'daki terör saldırısının ardından negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün İspanya'nın Barcelona kentinde yaşanan terör saldırısının ardından negatif seyrederken, uluslararası terör gündemin en üst sırasına yerleşti.

Barcelona'da dün bir minibüsün turistik bölgelerden Las Ramblas'ta kalabalığın arasına dalarak gerçekleştirdiği saldırı sonucu 13 kişi yaşamını yitirirken, 100'e yakın kişi de yaralandı.

Barcelona'nın 200 kilometre kadar güneyindeki Tarragona kentinin Cambrils ilçesindeki Maritimo Caddesi'nde gece yarısı yaşanan olayda da Barcelona'dakine benzer bir şekilde araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Polis, araçla 5'i sivil 1'i polis toplam 6 kişiyi ezen teröristlerin güvenlik ekipleri tarafından açılan ateş sonrası öldürüldüklerini bildirdi. Saldırının ardından uluslararası terör gündemin en üst sırasına yerleşirken, piyasalar tarafında da risk iştahı azaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirterek, "Yeni bir faiz artışı konusunda sabırlı davranacağım." ifadesini kullandı.

Dün New York borsası, İspanya'daki terör saldırısının ardından sert düşerken, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri son 4 ayın en kötü gününü yaşadı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,25, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,94 değer kaybetti.

Analistler, bugün ABD'de Michigan tüketici güven endeksi verisi ile siyasi gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları açıklandı. ECB tutanaklarında üyeler, güçlü avrodan duydukları kaygıları dile getirdi. Açıklamalar sonrası avro/dolar paritesi 1,1838'den 1,1663 seviyesine kadar gerilerken, İspanya'daki terör saldırısı da gündemin ilk sırasına yerleşti.

Terör saldırısı sonrası Avrupa borsaları günü düşüşle tamamlarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,95, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 ve Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,49 değer kaybetti.

Asya tarafında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,18 azalışla 19.470,41 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.271,73 puan seviyelerinde seyrediyor.

Yurt içinde dün güne pozitif başlayan ve 107.678,82 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek 106.412,35 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıpların bir kısmını telafi eden endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 106.825,33 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ödemeler dengesi ve ABD Michigan güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endekste 105.500 seviyesinin destek, 108.500 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ödemeler dengesi

17.00 ABD, Michigan tüketici güven endeksi