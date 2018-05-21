Piyasalar ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasından pozitif etkilenirken, yükseliş eğilimindeki dolar endeksi, özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden oluyor.

ABD ile Çin arasında geçen hafta boyunca devam eden görüşmelerin ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün yaptığı açıklamalar piyasaları pozitif etkiliyor. Mnuchin, ABD ve Çin arasında gümrük vergisi üzerinden yaşanan gerginliği, bir anlaşma zemininde sonlandırmak için beklemeye aldıklarını açıkladı. Çin ile ticaret hacminin genişleyeceğine vurgu yapan Mnuchin, "Önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde enerji alımının 50 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında bir seviyeye çıkacağını görebilirsiniz. Stratejik olarak bu durum, hem bizim için hem de onlar için önemli olacak." diye konuştu.

Söz konusu gelişmenin ardından yeni haftanın açılışında Asya piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, ABD vadeli işlem piyasasında endeks kontratlarının yaklaşık yüzde 1 değer kazandığı görülüyor. Bununla birlikte ABD-Çin geriliminin gündemden kalkacağına ilişkin beklentilerle yükseliş eğilimini sürdürerek 94 sınırına kadar çıkan dolar endeksi, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden oluyor. Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününü 4,4909'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,5334 ile rekor seviyeye çıktı.

Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yatay bir seyir izlerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, İtalya'da hükümet kurma çalışmalarında sona gelindiğine ilişkin açıklamalar gündemin tekrar ekonomiye dönmesini sağlarken, bu hafta Almanya ve İngiltere'deki büyüme ile Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Bugün resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak Almanya borsasında DAX endeksi cuma günü yüzde 0,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,48 düşüş kaydetmişti.

Bugün ABD-Çin geriliminin azalacağı beklentileri ile yüzde 0,7 değer kazanan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, Japonya'da dış ticaret fazlasının beklentileri aşması sonrası yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, yükseliş eğilimindeki döviz kurları, pay piyasaları üzerinde baskıya neden olsa da BIST 100 endeksi, cuma günü etkisini artıran tepki alımları ile günü 0,53 yükselerek 102.410 puandan kapandı. Analistler, dolar, avro ve sterlinin yeni haftaya rekorla başladığına dikkati çekerek, genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin gelişmiş ülke para birimleri karşısında negatif performans gösterdiğini ifade etti. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,13 sınırından yüzde 3,06'ya kadar gerilemesinin gelişmekte olan ülke varlıkları üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini belirten analistler, dolar endeksi ve açıklanacak makroekonomik verilerin seyrinin de takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, bu hafta, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve yurt içinde tüketici güven endeksinin gündemin üst sıralarında yer aldığını kaydederek, BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 ve 105.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 1. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, nisan ayı Chicago Fed ulusla aktivite endeksi