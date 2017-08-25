Piyasalar, Yellen ve Draghi'nin konuşması öncesi pozitif

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarına çevrildi.

ABD'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole'da dün başlayan ve bugün sona erecek geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısında gözler, Yellen ve Draghi'de olacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, dün verdiği bir mülakatta, finansal piyasaların gelecek dönemde kendisini düzeltmesinden endişe duymadığını ifade etti.

Kaplan, enflasyonun yükseldiğini görene kadar faiz artırımları konusunda sabırlı olunması ve Fed'in bilançosunu yakın zamanda daraltmaya başlaması gerektiğini belirterek, finansal piyasaların gelecek dönemde kendisini düzeltmesinden endişe duymadığını, asıl tehlikenin giderek artan borçlanmadan kaynaklanabileceğini kaydetti.

ABD'de dün ikinci el konut satışları, temmuzda aylık yüzde 1,3 azalarak yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 234 binle beklentinin altında açıklandı.

New York borsası dün değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azaldı. Dolar endeksi 93,38 seviyesine kadar yükselirken, günü yüzde 0,14 artışla 93,28'den tamamladı. Bugüne yatay başlayan dolar endeksi, şu dakikalarda 93,29 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Jackson Hole'de konuşma yapacak Fed Başkanı Yellen ve ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Avrupa tarafında, dün Avrupa borsaları Fransa’daki CAC 40 endeksi hariç günü yükselişle kapattı. Kapanışta Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,19 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

İngiltere'de dün açıklanan büyüme verisi beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,3 artış gösterdi. Ülkede, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık ekonomik büyüme yüzde 1,7 arttı.

Almanya'da GSYH ise ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,1 büyüdü.

Asya tarafında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,51 artışla 19.452,61 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,54 artışla 3.321,91 puan seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde dün küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 110.133,24 puana kadar yükseldi. Bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri veren endeks, günü 109.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Dün 3,4770 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,15 artışla 3,4837'den tamamlarken, bugün saat 09.00 itibarıyla yatay bir seyirle 3,4854'ten alıcı buluyor.

Analistler, Jackson Hole'daki geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısından gelecek haber ve açıklamaların piyasaların odak noktasında yer aldığını belirterek, yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumunda olan 110.320 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 107.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Bugün açıklanacak veriler şöyle:

11.00 Almanya, ifo iş ortamı güven endeksi

14.30 Türkiye, ağustos ayı reel kesim güven endeksi

14.30 Türkiye, ağustos ayı kapasite kullanımı

15.30 ABD, dayanıklı mal siparişleri







