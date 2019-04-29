Piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bu hafta başta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve ticaret müzakereleri başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündemine odaklanırken, yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.

ABD'de, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan yılın ilk çeyrek GSYH verisi yüzde 3,2 ile beklentilerin belirgin bir şekilde üzerinde artarken, büyüme kompozisyonu; bugün açıklanacak kişisel harcamalar ve cuma günü yayımlanacak istihdam raporu verisinin önemini arttırdı. Çarşamba günü kararları açıklanacak Fed'in son dönemde beklentilerden iyi gelen verileri nasıl yorumlayacağına ilişkin öngörüler farklılık gösterse de ekonomistlerin büyük çoğunluğu faizlerde ve adım atma konusunda "sabırlı olunacak" ifadesinde değişiklik yapılmayacağı tahmininde bulunuyor.

Açıklanan büyüme verisinin pozitif yönde sürpriz yapması, pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini sağlarken, ekonomik aktiviteye ilişkin artan iyimserlikle 75 doların üzerini test eden Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile hızlı bir şekilde geriledi. Trump, cuma akşamı yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile görüştüğünü ve petrol fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi. Brent petrolün varil fiyatı, söz konusu açıklama ile cuma gününü yüzde 3,4 değer kaybıyla 71,69 dolardan tamamlamasının ardından bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.

Cuma günü büyüme verisinin ardından artan risk iştahı ile Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bu hafta Fed'in faiz kararı, bugünkü kişisel harcamalar ve cuma günü yayımlanacak istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da takip edileceğini bildirdi.

Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşmesinin ardından bir açıklama yapan Trump, "Esas itibarıyla Japonya ile uzun vadeli ve iyi bir ticaret anlaşması yapma şansına şu anda sahibiz. Bu anlaşmanın çok hızlı bir şekilde olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin ise mayıs ayıyla birlikte haber akışının hareketlenmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında, geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilen erken genel seçimi, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazansa da PSOE'nin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edememesi siyasi belirsizliğin devam edebileceğine işaret etti. Yarın açıklanacak Avro Bölgesi büyüme verisi ve perşembe günkü İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, 1,11 sınırına kadar gerileyen avro/dolar paritesinin, gelen tepki alımlarıyla 1,1160 seviyesinde dengelendiğini kaydetti.

Bugün Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, geçen hafta yükseliş eğilimindeki döviz kurları pay piyasalarını negatif etkiledi. Dolar/TL, geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,1 yükselerek 5,9330'dan kapanırken, cuma günü yüzde 0,3 yükselen BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,15 değer kaybetti.

Analistler, bu hafta TCMB'nin yarın gerçekleştireceği Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, TCMB'nin, geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metninin "güvercin" olarak değerlendirilmesinin ardından TCMB Başkanı Murat Çetintaya'nın yarınki iletişiminin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Bu hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi, nisan ayı enflasyonu ve dış ticaret verilerinin de yurt içi piyasaların önemli gündem maddeleri olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, mart ayı kişisel gelir ve harcamalar

17.30 ABD, nisan ayı Dallas Fed imalat endeksi