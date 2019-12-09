Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 azalarak 108.653,36 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 215,79 puan değer kaybetti. Cuma günü 108.869,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 27,35 puan ve yüzde 0,03 değer kazancıyla 108.896,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 108.138,53 puanı, en yüksek 108.974,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,60 ve teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 243'ü yükseldi, 144'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Tüpraş, ASELSAN ve Emlak Konut GYO oldu.





- Altının onsu 1.462,32 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,84, bileşik getirisi yüzde 12,19 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1066, sterlin/dolar paritesi 1,3154 ve dolar/yen paritesi 108,50 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8030 liradan, avro 6,4230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.462,32 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,30 dolardan işlem görüyor.

