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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 151'i yükseldi, 226'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8040 liradan, avro 6,4320 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 azalarak 108.461,05 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 325,00 puan değer kaybetti. Dün 108.786,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 126,33 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 108.912,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 108.381,52, en yüksek 109.378,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 151'i yükseldi, 226'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Afyon Çimento, ASELSAN, Türk Telekom ve Tüpraş oldu.


- Altının onsu 1.464,45 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,78, bileşik getirisi yüzde 12,13 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1077, sterlin/dolar paritesi 1,3160 ve dolar/yen paritesi 108,59 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8040 liradan, avro 6,4320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.464,45 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,52 dolardan işlem görüyor.

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