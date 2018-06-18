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Piyasalarda gün ortası

- Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,16 değer kaybederek 93.444,36 puana düştü

Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,16 azalarak 93.444,36 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.096,48 puan değer kaybetti. Perşembe günü, 94.540,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı tatili sonrası haftaya 304,94 puan ve yüzde 0,32 azalışla 94.235,90 puandan başladı. Endeks en düşük 93.162,16 puanı, en yüksek ise 94.235,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 1,89, sanayi endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi de yüzde 2,53 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 137'si değer kazandı, 212'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester ve Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.280,76 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1598, sterlin/dolar paritesi 1,3251, dolar/yen paritesi 110,55 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,7190 liradan, avro 5,4790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.280,76 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,02 dolardan işlem görüyor.

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