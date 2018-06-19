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Piyasalarda gün ortası

- Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 92.997,21 puana geriledi

Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,05 azalarak 92.997,21 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 46,07 puan değer kaybetti. Dün, 93.043,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 445,65 puan ve yüzde 0,48 azalışla 92.597,62 puandan başladı. Endeks en düşük 92.288,59 puanı, en yüksek ise 93.497,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,29 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 169'u değer kazandı, 162'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası ve Sasa Polyester oldu.


- Altının onsu 1.279,89 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,68, bileşik getirisi yüzde 19,55 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1554, sterlin/dolar paritesi 1,3174, dolar/yen paritesi 109,85 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,7680 liradan, avro 5,5090 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.279,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,77 dolardan işlem görüyor.

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