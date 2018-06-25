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Piyasalarda gün ortası

- Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kaybederek 95.317,95 puana indi

Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,56 azalarak 95.317,95 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 534,16 puan değer kaybetti. Önceki kapanışta 95.852,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3.403,66 puan ve yüzde 3,55 artışla 99.255,76 puandan başladı. Endeks en düşük 95.310,38 puanı, en yüksek ise 99.394,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,35 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,83 değer kazandı.ü

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 278'i değer kazandı, 88'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.269,15 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,12, bileşik getirisi yüzde 18,94 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1647, sterlin/dolar paritesi 1,3244, dolar/yen paritesi 109,52 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,6720 liradan, avro 5,4470 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.269,15 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,44 dolardan işlem görüyor.

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