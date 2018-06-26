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Piyasalarda gün ortası

- Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 94.590,17 puana çıktı

Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,62 artarak 94.590,17 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 581,88 puan değer kazandı. Dün 94.008,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 69,64 puan ve yüzde 0,07 artışla 94.077,74 puandan başladı. Endeks en düşük 93.807,74 puanı, en yüksek ise 94.830,00 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 1,06 ve teknoloji endeksi de yüzde 2,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 266'sı değer kazandı, 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank oldu.



- Altının onsu 1.257,11 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,50, bileşik getirisi yüzde 19,36 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1661, sterlin/dolar paritesi 1,3232, dolar/yen paritesi 109,71 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,6900 liradan, avro 5,4730 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.257,11 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,77 dolardan işlem görüyor.

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