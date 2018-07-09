Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,77 artarak 100.478,49 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.744,60 puan değer kazandı. Cuma günü 98.733,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 862,21 puan ve yüzde 0,87 artışla 99.596,10 puandan başladı. Endeks en düşük 99.596,10 puanı, en yüksek ise 100.520,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,62, hizmetler endeksi yüzde 1,89, sanayi endeksi yüzde 1,48 ve teknoloji endeksi yüzde 2,88 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 306'sı değer kazandı, 68'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank, Kardemir (D) ve Garanti Bankası oldu.





- Altının onsu 1.263,55 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1771, sterlin/dolar paritesi 1,3335, dolar/yen paritesi 110,43 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,5140 liradan, avro 4,3150 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.263,55 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,78 dolardan işlem görüyor.



