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Piyasalarda gün ortası

- Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybederek 90.898,42 puana düştü

Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,43 azalarak 90.898,42 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 391,05 puan değer kaybetti. Dün, 91.289,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 439,96 puan ve yüzde 0,48 artışla 91.729,43 puandan başladı. Endeks en düşük 89.158,07 puanı, en yüksek ise 92.466,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 2,07 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 2,25 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 198'i değer kazandı, 171'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.244,79 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,42, bileşik getirisi yüzde 20,36 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1679, sterlin/dolar paritesi 1,3219, dolar/yen paritesi 112,44 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,8010 liradan, avro 5,6140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.244,79 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,73 dolardan işlem görüyor.


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