Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,31 artarak 89.853,39 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 282,14 puan değer kazandı. Dün, 89.571,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 427,34 puan ve yüzde 0,48 artışla 89.998,60 puandan başladı. Endeks en düşük 89.606,38 puanı, en yüksek ise 91.021,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 242'si değer kazandı, 108'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank oldu.





- Altının onsu 1.241,92 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,29, bileşik getirisi yüzde 20,22 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1633, sterlin/dolar paritesi 1,3128, dolar/yen paritesi 112,51 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,8530 liradan, avro 5,6480 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.241,92 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,54 dolardan işlem görüyor.

