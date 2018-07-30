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Piyasalarda gün ortası

- Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 95.440,49 puana düştü

Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,15 azalarak 95.440,49 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 144,35 puan değer kaybetti. Cuma günü, 95.584,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 244,46 puan ve yüzde 0,26 azalışla 95.340,39 puandan başladı. Endeks en düşük 95.125,11 puanı, en yüksek ise 95.913,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,44, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 195'i değer kazandı, 153'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN, Garanti Bankası ve Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.222,71 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1685, sterlin/dolar paritesi 1,3124, dolar/yen paritesi 111,05 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,8890 liradan, avro 5,7150 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.222,71 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,47 dolardan işlem görüyor.

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