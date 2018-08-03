Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,12 artarak 95.605,37 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, dünkü kapanışa göre 1.062,10 puan değer kazandı. Dün 94.543,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 59,87 puan ve yüzde 0,06 azalışla 94.483,40 puandan başladı. Endeks en düşük 94.483,40 puanı, en yüksek ise 95.700,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 1,55, sanayi endeksi yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 2,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 335'i değer kazandı, 51'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.





- Altının onsu 1.207,60 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1575, sterlin/dolar paritesi 1,3006, dolar/yen paritesi 111,68 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,0840 liradan, avro 5,8880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.207,60 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,28 dolardan işlem görüyor.



