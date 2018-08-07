Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,71 artarak 94.839,35 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 665,38 puan değer kazandı. Dün, 94.173,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 411,26 puan ve yüzde 0,44 artışla 94.585,23 puandan başladı. Endeks en düşük 94.585,23 puanı, en yüksek ise 95.436,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, hizmetler endeksi yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,27, teknoloji endeksi de yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 169'u değer kazandı, 178'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Garanti Bankası ve Petkim oldu.





- Altının onsu 1.215,52 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,78, bileşik getirisi yüzde 21,86 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1588 sterlin/dolar paritesi 1,2966, dolar/yen paritesi 111,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2940 liradan, avro 6,1380 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.215,52 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,58 dolardan işlem görüyor.



