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Piyasalarda gün ortası

- Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,30 değer kazanarak 93.888,15 puana çıktı

Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,30 artarak 93.888,15 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.203,60 puan değer kazandı. Dün, 92.684,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2.004,88 puan ve yüzde 2,16 artışla 94.689,43 puandan başladı. Endeks en düşük 93.271,78 puanı, en yüksek ise 95.299,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,64, hizmetler endeksi yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,59, teknoloji endeksi de yüzde 4,15 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 355'i değer kazandı, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.194,88 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,29, bileşik getirisi yüzde 25,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1407, sterlin/dolar paritesi 1,2783, dolar/yen paritesi 110,97 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,5530 liradan, avro 7,4790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.194,88 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,20 dolardan işlem görüyor.

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