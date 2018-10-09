Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,29 artarak 96.368,60 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 281,33 puan değer kazandı. Dün, 96.087,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 364,01 puan ve yüzde 0,38 artışla 96.451,28 puandan başladı. Endeks en düşük 96.198,81 puanı, en yüksek ise 96.985,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14, hizmetler endeksi yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,76 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,25 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 215'i değer kazandı, 136'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, Halkbank ve ASELSAN oldu.





- Altının onsu 1.186,85 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,62, bileşik getirisi yüzde 27,26 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1447, sterlin/dolar paritesi 1,3038, dolar/yen paritesi 113,08 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1310 liradan, avro 7,0220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.186,85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,67 dolardan işlem görüyor.

